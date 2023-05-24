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Часы последнего императора Китая проданы на аукционе за рекордную сумму
24.05.2023 12:12 Ирина Демьянова

Часы последнего императора Китая проданы на аукционе за рекордную сумму

В Гонконге на аукционе продали часы последнего императора Китая Пу И за рекордные 6,2 миллиона долларов, сообщает Reuters.

Наручные часы Patek Philippe когда-то принадлежали последнему императору китайской династии Цин. Их приобрел коллекционер из Азии, проживающий в Гонконге. Имя покупателя не называется.

Руководитель часового отдела аукционного дома Phillips Asia Томас Перацци заявил, что покупка установила рекорд по цене для любых наручных часов, некогда принадлежавших императору.

Сообщается, что часы император передал своему русскому переводчику Георгию Пермякову, который был товарищем Пу И, когда тот находился в заключении в Советском Союзе между 1945 и 1950 годами.

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