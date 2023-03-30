ЦАХАЛ завершил совместные учения с Грецией, Францией, Кипром, Италией и США
Военно-морские силы и военно-воздушные силы Израиля завершают ежегодные совместные учения с Грецией, Францией, Кипром, Италией и США, сообщают военные.
Двухнедельные учения, получившие название "Благородная Дина", проходили в Средиземном море, между израильским побережьем и греческим островом Крит.
"Войска провели ряд различных учений, в том числе сложные подводные бои с подводными лодками, совместные морские бои, борьбу с воздушными и морскими угрозами, поисково-спасательные учения, ликвидацию последствий инцидента с массовыми жертвами, совместную дозаправку и многое другое", — говорится в заявлении ЦАХАЛа.
В состав израильских сил, принимавших участие в учениях, входили подводная лодка класса "Дельфин", два ракетных катера класса "Саар 4,5", корвет класса "Саар 5" и впервые в международных учениях корвет класса "Саар 6".