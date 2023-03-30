



ЦАХАЛ завершил совместные учения с Грецией, Францией, Кипром, Италией и США

Военно-морские силы и военно-воздушные силы Израиля завершают ежегодные совместные учения с Грецией, Францией, Кипром, Италией и США, сообщают военные.



Двухнедельные учения, получившие название "Благородная Дина", проходили в Средиземном море, между израильским побережьем и греческим островом Крит.



"Войска провели ряд различных учений, в том числе сложные подводные бои с подводными лодками, совместные морские бои, борьбу с воздушными и морскими угрозами, поисково-спасательные учения, ликвидацию последствий инцидента с массовыми жертвами, совместную дозаправку и многое другое", — говорится в заявлении ЦАХАЛа.



В состав израильских сил, принимавших участие в учениях, входили подводная лодка класса "Дельфин", два ракетных катера класса "Саар 4,5", корвет класса "Саар 5" и впервые в международных учениях корвет класса "Саар 6".

The Israeli Navy and Air Force wrap up an annual joint drill with Greece, France, Cyprus, Italy and the US, dubbed Noble Dina. For the first time Sa'ar 6-class corvettes participated in an international exercise. pic.twitter.com/TNFtlZQsJi — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 30, 2023

Военные добавляют, что в учениях также участвовали истребители и вертолеты ВВС Израиля.