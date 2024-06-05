



Бывший сотрудник Meta подал в суд на компанию

Бывший сотрудник Meta подал в суд на компанию на том основании, что его уволили после попытки исправить ошибки, которые привели к "предвзятости" социальных сетей в отношении контента, связанного с войной между Израилем и ХАМАСом в Газе.



По его словам, исправленные им ошибки стали причиной "подавления" пропалестинского контента в Instagram.



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"Меня уволили за исправление ошибок", - посетовал бывший сотрудник компании.