



Бузова рассказала, когда у нее в последний раз был секс

Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире "Шоу Воли" рассказала, когда в последний раз занималась сексом, пишут российские СМИ.



По словам артистки, интим не основная составляющая ее жизни. "Был последний раз в 2021 году. Для меня секс не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно. Напряжение сбрасываю в боксе, спорте, на концертах", — призналась Бузова.



Певица поделилась, что не понимает, почему в личной жизни ее преследуют неудачи. По словам Бузовой, она старается не зацикливаться на этом и посвящает свободное время общению с близкими. "Любви — нет. Причина? Боятся, может, власть мою. Одна я уже два года и три месяца", — отметила телеведущая.



Ранее Ольга Бузова рассказала, что в возрасте 17 лет сбежала из дома ради отношений с молодым человеком.