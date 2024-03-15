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Бузова позвала Киркорова на ней жениться: тот согласился
15.03.2024 03:34 Алина Груднева

Бузова позвала Киркорова на ней жениться: тот согласился

Российская певица Ольга Бузова сделала предложение поп-королю эстрады РФ Филиппу Киркорову.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Starhit.

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На одном из шоу Бузова в очередной раз пожаловалась, что хочет замуж. Киркоров ответил, что выйти она может исключительно за него. Певица не растерялась и предложила "поп-королю" жениться на ней.

"Если ты скажешь "да", подумаешь, твои люди одобрят, мой народ тоже, я только за! Ты красивая, умная, образованная", — ответил Киркоров, стоя на коленях.
 

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