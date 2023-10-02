



Бритни Спирс заявилась в полицию на разборки из-за танцев с ножами

Поп-принцеса Бритни Спирс явилась в полицию с требованием извиниться за то, что те прибыли к ней домой из-за вызова соседей, когда она плясала дома с ножами.



По данным таблоида TMZ, она обвинила правоохранителей в злоупотреблении властью.



"Офицеры пришли ко мне домой и сказали, что не уйдут, пока не поговорят со мной. Я получаю извинения. Надо мной так долго издевались дома. Достаточно! Речь идет о власти полицейских", - возмутилась Бритни.



Также она накинулась с критикой на собственную мать, сказав о том, что та хранила молчание, пока над "ней издевались". "Люди должны нести ответственность за свои действия", - сказала она.



Напомним, что недавно Бритни опубликовала видео, на котором устроила безумные танцы с ножами. Обеспокоенные соседи, увидев это, вызвали полицейских, чтобы те удостоверились в том, что певица в порядке. Позже Спирс отметила, что ножи, на самом деле, якобы были ненастоящими.