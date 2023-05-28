



Бритни Спирс после многолетней ссоры помирилась с матерью

Впервые за три года 41-летняя певица Бритни Спирс встретилась со своей матерью Линн Спирс. По словам певицы, Линн хотела наладить отношения с дочерью – в 2008 году после нескольких срывов Бритни насильно поместили на лечение и под опеку отца на 13 лет. После этого отношения между матерью и дочерью испортились.



На долю Бритни выпала 13-летняя принудительная изоляция на попечении родного отца Джейми Спирса. А с матерью Линн у Бритни случился затяжной конфликт и звезда буквально вычеркнула мать из своей жизни. Причины конфликта неизвестны. Теперь в отношениях Бритни и с матерью наметилось потепление.



Недавно Линн прилетела в Лос-Анджелес, чтобы воссоединиться со своей дочерью спустя много лет. Линн Спирс была замечена папарацци по прибытии в аэропорт. С собой у нее был большой чемодан и несколько сумок. Поэтому создалось впечатление, что мать звезды планирует надолго задержаться в Лос-Анджелесе.



По сообщению издания TMZ, Линн остановилась в доме друга и менеджера Бритни Кейда Хадсона. Женщина оставила свои вещи, арендовала машину и отправилась в дом дочери. По словам инсайдеров, встреча исполнительницы Бритни Спирс с матерью длилась около 30 минут. Компанию им составил супруг Спирс Сэм Асгари.



“Моя милая мама появилась у меня на пороге вчера… Как это было давно. С семьей всегда есть вещи, которые нужно уладить. Но время лечит все раны! И после того, как я смогла сказать о том, что я держала очень долгое время в себе, чувствую себя такой счастливой. Я так люблю тебя!” – написала Бритни в Intagram.