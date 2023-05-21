



Бренд "WERF": Пишем историю, создавая роскошные сумки

У каждого творческого человека есть своя страсть, которая часто перерастает в хобби. Если умеешь мечтать, горишь идеей, ставишь перед собой всё более сложные задачи, то хобби неизбежно становится чем-то большим, что сложно назвать пресным словом – бизнес, оно превращается в дело всей жизни. И только тогда творческий человек может почувствовать себя полностью свободным. А если посчастливилось встретить на своем пути единомышленника – успех обеспечен. Это одна из таких историй, когда идея выросла в бренд с мировым именем.



Два моряка, имевшие каждый свой роман с океаном, сейчас успешные предприниматели, создатели известного во многих странах по всему миру бренда «WERF» Илья Гольдин и Вячеслав Канарейкин, как раз из числа тех, для кого хобби стало делом всей жизни. В начале своей истории эти парни не строили заводы-пароходы, не нанимали тысячи сотрудников. Для достижения вершин они ограничились лишь преданностью своей мечте, жаждой побед и страстью к своему делу.







В начале 2010-х годов любители морей и океанов Илья Гольдин и Вячеслав Канарейкин старались не упустить шанс и во что бы то ни стало поучаствовать в парусной регате. Затем была работа на танкерах, которая стала отправной точкой, и побудила друзей создать Seafolder – кожаную папку специально под разные форматы документов моряков. Это был 2012 год.



Со временем идей становилось больше, появлялись новые макеты, создавались лекала сумок, ремней, кошельков и творческий порыв был непреодолим. Казалось, что не они выбрали это дело, а дело – выбрало их. И уже в 2015 году в модном мире родился новый перспективный бренд «WERF» по производству качественных, функциональных, стильных и главное удобных аксессуаров.







Помимо творческого потенциала, в моряках были все достоинства присущие их профессии – ответственность и самодисциплина, упорство и терпение, порядок и организованность, верность и умение быть частью команды – все эти качества и стали залогом успешного развития бренда.



Начиная с первой папки для морских документов разных форматов «Seafolder», бренд «WERF» один за другим создает продукты, в которых отражаются ценности компании.







Швеи шили папки Seafolder, сумки, рюкзаки, кошельки и другие функциональные аксессуары; дизайнеры ставили последние штрихи на макетах папок для домашних документов «Дела семейные». Ассортимент изделий расширялся и становился все более привлекательным для искушенных клиентов. И в 2017 году, чтобы обеспечить максимальный контроль над процессом изготовления и поднять качество на еще более высокий уровень, Илья и Вячеслав решаются на открытие собственного производства, чем запускают полный цикл производства изделий, начиная от дизайна и заканчивая готовым продуктом.



Это позволило контролировать каждый этап создания изделий бренда «WERF», но и сделало возможным укрепление связи с сотрудниками, поставщиками и, конечно же, с клиентами. А развитие было столь стремительным, что бренд открыл еще одну линейку – производство аксессуаров для дома Werf Home. Как результат, продажи увеличивались, и компания «WERF» один за другим открывала офлайн и онлайн магазины.







К слову, отклик был практически молниеносным – за очень короткое время система хранения морских документов Seafolder завоевала популярность среди моряков, что стало особенным комплиментом для основателей бренда. Благодаря собственному опыту в морском деле, Илье и Вячеславу удалось создать настолько удобные аксессуары, что спрос на них был поистине впечатляющим. Как результат, сейчас ими пользуются более 100 тысяч моряков по всему миру.



Сегодня «WERF» широко представлен в Израиле, и занимает достаточно авторитетную нишу среди престижных брендов модной индустрии. Основатели бренда репатриировались в Израиль и открыли магазин своих фирменных сумок. А завоевывать благосклонность и любовь израильтян помогает компании стиль и качество предлагаемого продукта: во-первых, «WERF» не гонится за быстрой модой, а создает базовые, практичные и долговечные изделия, отвечающие потребностям клиента. Продукцию бренда можно отнести к категории «тихой роскоши» - сумки не пестрят логотипами и трендовыми акцентами, но настоящие ценители всегда заметят и узнают фирменный стиль бренда, который станет моментальным свидетельством совершенного вкуса обладателя сумки. Во-вторых, компания подходит ответственно к тому, что выпускает. «WERF» отдает дань уважения истории бренда, берущей начало на морских просторах, и последовательно отмечает ее в дизайне выпускаемой продукции.







Такой подход оправдывает название бренда «WERF». В переводе с голландского слово «Werf» означает верфь – место, где строятся корабли, где проделывается кропотливая, педантичная работа. Аналогичная ситуация с производством изделий бренда – это сложный, долгий и дорогой процесс, в основе которого лежит труд сотрудников и ощущение созидания. Все изделия разрабатываются на основе потребностей клиентов, тщательно продумывается и тестируется каждая модель в течение полугода. Подход к производству заключается в использовании качественных материалов и сложных конструкций, чтобы создать функциональные, долговечные и удобные изделия.



Правило компании: сумка бренда «WERF» не должна быть просто сумкой, она должна быть полностью адаптирована к повседневной жизни, добавлять организованности своему хозяину. Если говорить о женской сумочке, первой мыслью приходит – хаос, но дизайнеры «WERF» делают все для того, чтобы женская сумочка была не просто вместительным сосудом для хаотичного наполнения бесчисленными предметами, а комфортной помощницей своей хозяйки, где всегда будет порядок, где каждый предмет будет иметь свое место, не теряя своей значимости.



И верность этим принципам порой требует жертв, таких как большие затраты на промежуточные материалы и более трудоемкие процессы изготовления. Например, сумка «Континент» состоит из более 95 деталей и требует выполнения более 250 операций в процессе сборки.



К слову, сами Илья и Вячеслав называют производство гордостью компании, а его процесс – настоящим творчеством. А все потому, что каждый сотрудник производит продукт, который он желал бы себе. И такой производственный процесс дает ощущение реальности продукта, ощущение того, что «WERF» не просто продает сумки, а создает их!







Уникальность бренда проявляется не только в красоте и удобстве каждой сумки, ведь во время создания производители продумывают все до малейших мелочей, каждый карман, каждая застежка имеют свой смысл, но и в самом производстве. «Мы не продаем сумки, мы их делаем», – рассказывает один из основателей бренда Илья Гольдин.



Для создания сумок «Werf», бренд использует только качественные материалы, имея широкий выбор на любой вкус. Как и все мировые бренды, «Werf» стремится к экологичности, и смотрит в направлении устойчивого развития, в связи с чем вы встретите веганские модели, сумки из бумаги, которые не просто водоустойчивые, но также можно стирать. Бумажные сумки, по истечению своего срока, разлагаемы в земле всего за 1,5 года.



Сумки представлены в исполнении разнообразными материалами и фурнитурой: из натуральной кожи, мембранной ткани, с металлическими дополнениями, прочным текстилем. В ассортименте используется широкая палитра цветов. Продукция бренда подходит девушкам или мужчинам, а также есть гендерно-нейтральные модели.



У каждого клиента есть возможность больше узнать о бренде, увидеть, как создается продукция и сделать выбор благодаря социальным сетям. Политика компании предусматривает прозрачность и открытость перед своими клиентами.



Несмотря на то, что «WERF» все еще является молодым брендом, у компании есть свое лицо, своя история, узнаваемость. С каждым новым продуктом «WERF» расширяет границы своей коллекции, учитывая обратную связь от клиентов и активно развивается в соответствии с их запросами и нуждами.



Бренд «WERF» – это уникальное сочетание качества, функциональности и уважения к морским традициям, которое позволит каждому клиенту найти идеальные аксессуары для нового уровня повседневной жизни.



Добро пожаловать на «WERF», фундамент которой стоит на качествах, незаменимых в море и необходимых для уверенного движения на берегу!

https://werfbag.com/he



На правах рекламы

