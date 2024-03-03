



Брак внучки Руперта Мэрдока и знаменитого рэппера продлился 12 часов



Ее свадьба в Котсуолдсе напоминала сцену из хитовой теледрамы "Наследство" - особенно когда на вертолете прилетел дедушка, медиамагнат Руперт Мердок, одетый в потрясающий белый костюм и красные замшевые туфли.



Теперь Шарлотта Фрейд, чьи родители - дочь Руперта Элизабет и Мэтью Фрейд, “генералиссимус пиара”, - заявила, что ее брак с рэпером Люком Стори был расторгнут за считанные часы.



Она рассказала The Mail on Sunday: "Мы были женаты уже 12 часов, когда весь наш мир рухнул. У него начался рецидив по дороге в наш медовый месяц. Это был не очень хороший знак".



Шарлотта, которой сейчас 23 года, познакомилась с Люком - признанным наркоманом и алкоголиком, - когда ей было всего 18, а ему 33.



Он побудил Шарлотту присоединиться к Narcotics Anonymous, что помогло ей покончить с зависимостью от кетамина.



Шарлотта сказала, что вскоре поняла, что Люк был "первым мужем", и добавила, что их брак был "дерьмовым".



Она сказала: "Было ощущение, что в отношениях были трое - я, он и наше выздоровление.



Если наше выздоровление было сильным, то и мы были сильными, но его не было, и мы просто разваливались на части. У нас были прекрасные отношения, когда мы были трезвыми, но никто из нас не мог оставаться трезвым".



Свадьба была такой публичной, и все считали наши отношения потрясающими".



Они развелись спустя всего 14 месяцев в сентябре прошлого года.



Сейчас Шарлотта живет в Лос-Анджелесе с новым бойфрендом и готовится в ближайшие месяцы запустить приложение для знакомств с трезвых людей Club Pillar.