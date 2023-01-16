



Большинство новых репатриантов в Израиль не являются евреями

Большинство новых репатриантов в Израиль не являются евреями, что сокращает еврейское большинство страны, сообщил Центр иммиграционной политики, основываясь на данных, собранных Центральным статистическим бюро Израиля (CBS).



В отчете установлено, что в 2022 году в Израиль переехали в общей сложности 77 000 человек, в том числе 71 000 человек, совершивших алию и получивших гражданство в соответствии с Законом о возвращении.



Принятый в 1950 году Закон о возвращении предлагает право на возвращение и автоматическое гражданство любому члену признанной еврейской общины диаспоры.



В 1970 году закон был дополнен пунктом "о внуках», позволяющим детям евреев, внукам евреев и супругам евреев также претендовать на гражданство в соответствии с Законом о возвращении.



В то время как закон считался ключом к демографическому будущему Израиля в 1950-х и 1960-х годах — и снова в 1990-х годах после падения Берлинской стены в 1989 году — "оговорка о внуках" привела к расширению нееврейской репатриации.



В результате этого еврейское большинство в Израиле сократилось в 2022 году на 0,3 % - с 73,9% годом ранее до 73,6%.



За последние 30 лет еврейское большинство в Израиле сократилось примерно на 10%, сокращаясь в среднем на треть процента в год.



В 2022 году среди 71 000 человек, совершивших алию и получивших гражданство в соответствии с Законом о возвращении, 55% новых репатриантов не были евреями.



Авторы доклада отметили, что рассматриваемые в настоящее время в новом правительстве планы по аннулированию поправки 1970 года могут сократить нееврейскую репатриацию на 85%.

