Более полмиллиона долларов: Разбитую гитару Курта Кобейна продали на аукционе

В Нью-Йорке на аукционе продали за $595 900 разбитую электрогитару фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна.



Как сообщил аукционный дом Julien's Auctions, с молотка ушла гитара Fender Stratocaster, которую Кобейн разбил в начале 1990-х, когда Nirvana работала над своим культовым альбомом Nevermind. Начальная цена лота составила $60 тысяч. Гитара была разбита, впоследствии ее собрали, но играть на ней уже невозможно. На ее корпусе есть подписи всех троих участников группы.





Sold for $595,900. A lefty black Fender Stratocaster electric guitar, smashed by Kurt Cobain during Nirvana's Nevermind era and signed to the body by all three band members.



Julien's Auctions "Music Icons" at the Hard Rock Cafe in New York City and on https://t.co/tzS6JKuf2p. pic.twitter.com/AXRuScNlcx