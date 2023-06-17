



Блогерша умерла во время марафона похудения

В Китае расследуют смерть блогерши, которая умерла из-за экстремального похудения в тренировочном лагере. Она хотела сбросить 100 кг, пишет CNN.



Сообщается, что блогерша пыталась сбросить более половины своего веса, чтобы вдохновить своих подписчиков, но умерла во время интенсивного учебного лагеря по похудению на северо-западе Китая. Недавно девушка опубликовала несколько видео, на которых она проходит интенсивные тренировки. Ее вес был 156 кг и она пыталась сбросить 100 кг.



Смерть 21-летней блогерши, публиковавшей сообщения под ником Cuihua, вызвала обеспокоенность в обществе.



Видео, опубликованные на странице блогерши в сети, на которых показано, как она бежит и занимается тяжелой атлетикой, активно распространялись в китайских социальных сетях, а также появлялись в разных государственных СМИ после ее смерти.



Национальное радио Китая сообщило, что блогерша присоединилась к нескольким лагерям для похудения, пытаясь достичь своей цели, и похудела более чем на 27 кг за два месяца.



Государственные СМИ сообщили, что семья девушки после ее смерти получила "компенсацию" от лагеря для похудения. Видео ее тренировок и фотографии из них из ее аккаунта удалили.



Местные власти заявили, что расследуют смерть и проверяют, проводил ли лагерь для похудения чрезмерные или ненадлежащие тренировки.



