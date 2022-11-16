



Black Friday в «Драгоценности Berkowitz»: украшения с бриллиантами от 1800 шек.

Ноябрь – время самых выгодных приобретений! Специально к Black Friday компания «Драгоценности Berkowitz» предлагает новую коллекцию украшений с бриллиантами по особым ценам.



«Драгоценности Berkowitz» - это фабрика на Алмазной Бирже и фабричный магазин в Петах-Тикве, которые существуют более 70 лет. Компания предлагает украшения самого высокого качества по уникальной цене от производителя без посредников.





* Кольцо из желтого золота с белыми бриллиантами 0.37 карат и черными бриллиантами 0.13 карат в рамках ноябрьской акции стоит 3400 шек. вместо 7440.



* Кулон из белого золота с бриллиантами и натуральным голубым топазом компания предлагает сейчас по цене 1800 шек. вместо 3800.

* Серьги из белого золота с натуральными сапфирами 1.01 карат и бриллиантами 0.50 карат в преддверии Black Friday вы можете приобрести в 3690 шек. вместо 7800.





* Кулон из желтого золота инкрустированный белыми бриллиантами 0.68 карат в ноябре вам предложат по цене 3670 шек. вместо 7920

* Кольцо из желтого золота с натуральным турмалином и бриллиантами 0.30 карат после специальной скидки будет стоить 2200 шек. вместо 5000.



Безупречная репутация и цены на бриллианты на 30-40% ниже, чем в других сетях – это « Драгоценности Berkowitz », фабрика на Алмазной Бирже и фабричный магазин в Петах-Тикве. «Драгоценности Berkowitz» – это огромный выбор золотых и бриллиантовых украшений от самых недорогих до более эксклюзивных моделей – настоящее море бриллиантов и золота. Золотые цепочки для мужчин и женщин, золотые и бриллиантовые кулоны, коллекции золотых браслетов с модной лазерной огранкой, золотые и бриллиантовые кулоны с инициалами, классические бриллиантовые серьги и наборы, обручальные и помолвочные кольца, подвесные бриллиантовые серьги, бесконечный выбор бриллиантовых колец самых разных моделей. К каждому ювелирному изделию прилагаются сертификаты, свидетельствующие о качестве приобретаемой вещи и гарантии.



Магазин-фабрика Berkowitz Jewelry находится по адресу Моливер 3, Петах-Тиква

Подробности можно получить по телефону 03-9313187



Посмотреть коллекцию можно на сайте: https://berkowitz-jewelry.co.il/



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