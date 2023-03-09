



Билеты на финал Евровидения распроданы за 36 минут

Билеты на финал конкурса песни "Евровидение-2023" в Ливерпуле, Англия, в мае были распроданы чуть больше, чем за 30 минут во вторник, сообщили организаторы.



Великобритания принимает у себя 67-й конкурс от имени Украины, победителя конкурса 2022 года, которая не сможет провести конкурс из-за продолжающихся там боевых действий.



Европейский вещательный союз попросил Великобританию, занявшую второе место в 2022 году, вмешаться и взять на себя обязанности принимающей страны.



Билеты на гранд-финал стоили от 160 до 380 фунтов (192-456 долларов), а билеты на два полуфинала стоили от 90 до 290 фунтов.



Около 3000 билетов на девять представлений — шесть превью, два полуфинала и гранд-финал — будут доступны для беженцув из Украины по цене 20 фунтов за билет, заявило британское правительство в прошлом месяце.

