



Беспрецедентная акция к Рош ха-Шана: моющий пылесос Thomas Amfibia Pet pro plus

Thomas Amfibia Pet pro plus – это инновационный многофункциональный пылесос с двумя системами фильтрации: водяной AquaBOX и циклонной DryBOX, что позволяет осуществлять уборку любой сложности и интенсивности.



В преддверии осенних праздников компания Electro-Gal, официальный представитель бренда в Израиле, предлагает специальную акцию на эту модель: 2490 шек. вместо 3490 ( с возможностью разделить на 24 беспроцентных платежа), 2 года гарантии и бесплатная доставка.







Акция действительна до 16 октября или до окончания запаса.



Технология немецкой компании Thomas хорошо зарекомендовала себя на территории стран СНГ и Европы. Ее ценят за качество, надежность и многофункциональность.



Модели пылесоса Thomas прочно обосновались в верхних строчках многочисленных рейтингов по обзору бытовой техники, и в частности, моющих пылесосов, опубликованных на русскоязычных сайтах.



Все мы помним заставку из знаменитой программы «Квартирный вопрос» - «Обрати внимание – сделано в Германии». Пылесосы Thomas сделаны и собраны в Германии. Это одна из составляющих успеха марки. Пылесосы Thomas считаются одними из самых надежных и беспроблемно служат многие годы.







В инновационной модели Thomas Amfibia Pet pro plus впервые представлены две системы фильтрации - водная AquaBOX и циклонная DryBOX, для влажной и сухой уборки. Кроме того, в комплект входит большое количество насадок для решения самых разных задач, в том числе специальные насадки для легкой уборки шерсти с ковров, подстилок животных и мягкой мебели. Благодаря чему вы сможете осуществить уборку любой интенсивности - этот пылесос сделает атмосферу в вашем доме чистой, свежей и увлажненной.







Антиаллергенная уборка с Aquabox



Для влажной уборки подходит уникальный фильтр AquaBox, который делает воздух кристально чистым и полезным для дыхания не только аллергика, но и для всей семьи. Для AquaBOX характерна высочайшая степень фильтрации. С помощью этого запатентованного аквафильтра вы удалите 99,9% пыли и шерсти домашних животных и 100% пыльцы.



В аквафильтре используется многоступенчатая система фильтрации. Принцип работы данной технологии, позволяющей достичь гораздо больших результатов, заключается в том, что воздушный поток сначала проходит сквозь водяную стену, образуемую четырьмя встречными форсунками, а затем через ряд ступеней очистки. В самой водяной стене происходит смачивание каждой пылинки и шерстинки, они становятся тяжелыми и слипаются с другими частичками мусора. Затем воздух с этой взвесью попадает в «туман» капель воды, где пылинки вращаются в воздушных микроциклонах. Частицы пыли оседают на морских стенках AquaBOX, а затем с каплями воды стекают вниз, в воду. AquaBOX обеспечивает высочайший уровень фильтрации и чистоту обработанного воздуха.







Сухая уборка с Drybox



Drybox – это уникальный тип пылесборника, предназначенный для быстрой и эффективной сухой уборки. DryBOX состоит из крышки и контейнера с тремя камерами. Крупный мусор отфильтровывается в среднюю камеру, а маленькие циклоны задерживают в боковых камерах аллергены и мелкодисперсную пыль. Зачем это нужно? Для того, чтобы не дышать пылевыми облаками, очищая контейнер. Основная часть пылесборника опустошается одним движением, а вредная пыль время от времени смывается потоком воды без контакта с дыхательной системой человека. Безопасно и гигиенично. С этой системой пылесос не требует подготовки к работе. Он готов мгновенно, нужно только подсоединить шланг и включить в розетку.



Вы можете приобрести пылесосы Thomas Amfibia Pet pro plus у официального представителя в Израиле https://lp.thomas-israel.co.il/ или по телефону *3134.



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