



Бэнкси изобразил Путина на новой украинской марке

Украина выпустила почтовые марки с граффити известного британского граффити-художника Бэнкси в ознаменование первой годовщины полномасштабного вторжения России.



На марке изображен человек, похожий на президента России Владимира Путина, которого переворачивают во время матча по дзюдо с маленьким мальчиком, сообщает BBC. В левый нижний угол марки добавлена ​​фраза с сокращенным ругательством в адрес российского лидера.



Оригинальное изображение находится на доме, который был разрушен российскими обстрелами в городе Бородянка, недалеко от Киева.



Многие украинцы видят в граффити Бэнкси метафору ожесточенного сопротивления Украины российскому вторжению, которое началось 24 февраля 2022 года.



В пятницу в Киеве появились очереди, так как жители поспешили купить новые марки в Главпочтамте.



Отметим, что Бэнкси создал свои художественные работы на зданиях в нескольких украинских городах, наиболее пострадавших во время войны.



