Бэнкси изобразил Путина на новой украинской марке
Украина выпустила почтовые марки с граффити известного британского граффити-художника Бэнкси в ознаменование первой годовщины полномасштабного вторжения России.
На марке изображен человек, похожий на президента России Владимира Путина, которого переворачивают во время матча по дзюдо с маленьким мальчиком, сообщает BBC. В левый нижний угол марки добавлена фраза с сокращенным ругательством в адрес российского лидера.
Оригинальное изображение находится на доме, который был разрушен российскими обстрелами в городе Бородянка, недалеко от Киева.
Многие украинцы видят в граффити Бэнкси метафору ожесточенного сопротивления Украины российскому вторжению, которое началось 24 февраля 2022 года.
В пятницу в Киеве появились очереди, так как жители поспешили купить новые марки в Главпочтамте.
Отметим, что Бэнкси создал свои художественные работы на зданиях в нескольких украинских городах, наиболее пострадавших во время войны.