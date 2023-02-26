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Бэнкси изобразил Путина на новой украинской марке | Фото: Фото Укрпочты
26.02.2023 19:28 Ирина Демьянова

Бэнкси изобразил Путина на новой украинской марке

Украина выпустила почтовые марки с граффити известного британского граффити-художника Бэнкси в ознаменование первой годовщины полномасштабного вторжения России.

На марке изображен человек, похожий на президента России Владимира Путина, которого переворачивают во время матча по дзюдо с маленьким мальчиком, сообщает BBC. В левый нижний угол марки добавлена ​​фраза с сокращенным ругательством в адрес российского лидера.

Оригинальное изображение находится на доме, который был разрушен российскими обстрелами в городе Бородянка, недалеко от Киева. 

Многие украинцы видят в граффити Бэнкси метафору ожесточенного сопротивления Украины российскому вторжению, которое началось 24 февраля 2022 года.

В пятницу в Киеве появились очереди, так как жители поспешили купить новые марки в Главпочтамте.

Отметим, что Бэнкси создал свои художественные работы на зданиях в нескольких украинских городах, наиболее пострадавших во время войны.

 

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