



Бен-Гвира надо держать подальше от охраны мероприятия - организаторы Прайда

Организаторы предстоящего Парада гордости в Иерусалиме обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой не допустить участия министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в обеспечении безопасности мероприятия.



Руководители иерусалимского Дня открытых дверей за гордость и терпимость заявили в письме к премьеру, что обеспокоены тем, что ультраправый депутат, курирующий полицию, может "неправомерно" вмешаться в марш, ссылаясь на его участие в контрмитингах в прошлые годы.



"Министр участвовал в гомофобных "парадах зверей", несколько раз обращался в суд с ходатайством об отмене Прайда, решительно выступал против него и представлял члена семьи убийцы Ишая Шлисселя", — говорится в их письме к Нетаниягу.



Шлиссель, ультраортодоксальный экстремист, убил участника Прайда, несовершеннолетнюю Ширу Банки на параде в 2015 году. Бен-Гвир представлял своего брата Майкла после того, как последний был арестован в 2016 году по подозрению в планировании нападения.



"Он не подходит для наблюдения за парадом и уж точно не вызывает доверия и уверенности у участников марша", — написали организаторы. Они умоляли премьер-министра помешать Бен-Гвиру посетить командный пункт полиции и лично наблюдать за происходящим.



Вплоть до 2019 года Бен-Гвир участвовал в контрпротестах против парада гордости в Иерусалиме.



"Мы оказались в кафкианской ситуации, когда человек, ответственный за безопасность Прайда, — это тот, кто годами пытался его отменить и подстрекал против него, а также против гей-сообщества", — сказал Джонатан Вальфер, глава мероприятия "День открытых дверей".



"За последние шесть месяцев мы стали свидетелями ненадлежащего вмешательства министра национальной безопасности в оперативные решения полиции и нанесения ущерба полиции как независимому государственному органу, призванному служить всем гражданам Израиля", — добавил он.



В отличие от своего тель-авивского аналога, Парад гордости в Иерусалиме является мероприятием строгой безопасности и ограничений, в частности, после убийства Банки из-за враждебного отношения к участникам марша со стороны многих жителей города.



Шлиссель совершил нападение с ножом в 2015 году всего через несколько недель после того, как он был освобожден из тюрьмы, где он отсидел 10 лет за нанесение ножевых ранений демонстрантам на параде 2005 года. В настоящее время он отбывает пожизненное заключение.



В этом году парад намечен на 1 июня и положит начало серии национальных мероприятий, приуроченных к Месяцу гордости ЛГБТК.



Яростно выступающий против ЛГБТК депутат Кнессета Ави Маоз заявил в прошлом году, что он "убедится", что ежегодный парад гордости в Иерусалиме будет отменен после прихода правого правительства к власти. Это утверждение было опровергнуто премьер-министром Нетаньяху.

