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Беларусь пожаловалась на Украину: "Взорвали все пограничные мосты"
09.10.2022 23:10 Евгения Маркова

Беларусь пожаловалась на Украину: "Взорвали все пограничные мосты"

Председатель Госпогранкомитета Беларуси возмущен действиями украинских сил обороны на белорусской границе.

"Украинцы взорвали практически все пограничные мосты, заминировали дороги. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах. Выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона. Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", - заявил председатель Госпогранкомитета республики Беларусь Анатолий Лаппо.
 

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