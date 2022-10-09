



Беларусь пожаловалась на Украину: "Взорвали все пограничные мосты"

Председатель Госпогранкомитета Беларуси возмущен действиями украинских сил обороны на белорусской границе.



"Украинцы взорвали практически все пограничные мосты, заминировали дороги. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах. Выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона. Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", - заявил председатель Госпогранкомитета республики Беларусь Анатолий Лаппо.

