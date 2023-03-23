



Apple планирует тратить по 1 млрд долларов в год на фильмы для проката

Apple планирует тратить 1 миллиард долларов в год на производство фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах, чтобы повысить свой авторитет в Голливуде и привлечь подписчиков к своему потоковому сервису.



Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.



Apple обратилась к киностудиям о партнерстве, чтобы выпустить несколько фильмов в кинотеатрах в этом году и ряд других фильмов в будущем.



Список потенциальных релизов включает фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" из Леонардо Ди Каприо в главной роли; шпионский триллер "Аргайл" от режиссера Мэтью Она; и "Наполеон", драма Ридли Скотта о французском завоевателе.



В Apple информацию не комментируют.



Bloomberg отмечает, что инвестиции в кинопроизводство значительно выросли по сравнению с прошлыми годами. Большинство предыдущих оригинальных фильмов Apple были эксклюзивны для потокового сервиса или выпущены в ограниченном количестве кинотеатров.



По словам источников, компания пообещала показывать фильмы в тысячах кинотеатров, по крайней мере, в течение месяца.



Также компания рассматривает кинотеатры как способ повысить осведомленность о своей услуге потоковой передачи TV+. Apple TV+ имеет от 20 до 40 миллионов подписчиков, что меньше, чем у таких конкурентов, как Netflix и Disney+.



