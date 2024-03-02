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Американская икона моды Айрис Эпфель скончалась в возрасте 102 лет
02.03.2024 07:43 MIGnews.com

Американская икона моды Айрис Эпфель скончалась в возрасте 102 лет

Американская бизнесвумен, дизайнер интерьеров и икона моды Айрис Эпфель скончалась в возрасте 102 лет.

Уникальный стиль Эпфель был задокументирован в фильме. Ее работы всегда были в центре выставок в музеях.

В конце жизни она приобрела известность в социальных сетях, в Instagram и в TikTok.

“Я не красивая и никогда не буду красивой. Но это не имеет значения, ведь у меня есть кое-что гораздо лучшее — стиль”, — сказала как-то о себе Эпфель.

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