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Американка случайно выиграла Джекпот
25.05.2024 16:39 MIGnews.com

Американка случайно выиграла Джекпот

Синтия Харрис из Кэри рассказала представителям Образовательной лотереи Северной Каролины, что сделала ставку в 2 доллара случайно, когда попробовала Bison Bonanza (цифровая мгновенная игра, доступная на веб-сайте лотереи и в мобильном приложении).

“Я думала, что играю в демонстрационном режиме”, — вспоминает Харрис.

Случайная ставка принесла Синтии прогрессивный “Эпический джекпот” в размере 736 874 долларов.

Представители лотереи заявили, что приз Харриса стал крупнейшим выигрышем в любой цифровой игре с момента их запуска в ноябре прошлого года.

“Я благословенный человек”, — сказал Харрис.

Харрис сказала, что планирует потратить деньги на заботу о матери.

 

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