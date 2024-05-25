



Американка случайно выиграла Джекпот

Синтия Харрис из Кэри рассказала представителям Образовательной лотереи Северной Каролины, что сделала ставку в 2 доллара случайно, когда попробовала Bison Bonanza (цифровая мгновенная игра, доступная на веб-сайте лотереи и в мобильном приложении).



“Я думала, что играю в демонстрационном режиме”, — вспоминает Харрис.



Случайная ставка принесла Синтии прогрессивный “Эпический джекпот” в размере 736 874 долларов.



Представители лотереи заявили, что приз Харриса стал крупнейшим выигрышем в любой цифровой игре с момента их запуска в ноябре прошлого года.



“Я благословенный человек”, — сказал Харрис.



Харрис сказала, что планирует потратить деньги на заботу о матери.



