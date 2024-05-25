Американка случайно выиграла Джекпот
Синтия Харрис из Кэри рассказала представителям Образовательной лотереи Северной Каролины, что сделала ставку в 2 доллара случайно, когда попробовала Bison Bonanza (цифровая мгновенная игра, доступная на веб-сайте лотереи и в мобильном приложении).
“Я думала, что играю в демонстрационном режиме”, — вспоминает Харрис.
Случайная ставка принесла Синтии прогрессивный “Эпический джекпот” в размере 736 874 долларов.
Представители лотереи заявили, что приз Харриса стал крупнейшим выигрышем в любой цифровой игре с момента их запуска в ноябре прошлого года.
“Я благословенный человек”, — сказал Харрис.
Харрис сказала, что планирует потратить деньги на заботу о матери.