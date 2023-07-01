



Акулы боятся дельфинов? Что происходит в морских глубинах

С давних пор известно, что акулы недолюбливают дельфинов. Только увидев их издалека, они тут же пытаются уплыть как можно дальше.



Акулы – очень осмотрительные и осторожные существа и являются одинокими хищниками. В стаи рыбы собираются крайне редко, разве что в брачный сезон, однако практически сразу расходятся.



А вот дельфины, в отличие от акул, путешествуют в океане группами, заботясь о слабых или старых особях. И, конечно же, вместе охотятся и защищаются от врагов.



Чаще всего зубастые хищники атакуют первыми. Акула выжидает, пока от стаи дельфинов отобьется ее самый слабый член, после чего начинает свою охоту.



Но как только дельфины замечают свою обидчицу, ей можно только посочувствовать. Группа моментально окружает ее и начинает атаковать, целясь в самое уязвимое место хищницы – жаберные щели. Стая легко убивает акулу, тем более что дельфины намного мощнее при столкновении и гораздо маневреннее.