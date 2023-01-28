



Актер Алан Камминг вернул орден Британской империи

Актер Алан Камминг вернул орден Британской империи, который он получил в 2009 году. Тогда он был включен в список награждения по случаю дня рождения королевы.



Звезда "Людей Икс" сказал, что, хотя он был "благодарен", теперь его глаза "открылись" из-за "токсичности империи". Награду Камминг вернул в свой 58-й день рождения.



"Четырнадцать лет назад я был невероятно благодарен за то, что получил орден в списке почестей в честь дня рождения королевы 2009 года, потому что он был присужден не только за мою работу в качестве актера, но и "за активную деятельность по обеспечению равных прав для сообщества геев и лесбиянок в США". Смерть королевы и последовавшие за ней разговоры о роли монархии и особенно о том, как Британская империя наживалась за счет (и смерти) коренных народов по всему миру, действительно открыли мне глаза", - написал актер.



Камминг добавил: "К счастью, времена и законы в США изменились, и великая польза, которую награда принесла делу ЛГБТК+ в 2009 году, теперь менее сильна, чем мои опасения, связанные с токсичностью империи"



"Итак, я вернул свою награду, объяснил причины и еще раз выразил огромную благодарность за то, что мне ее вручили. Теперь я снова стал старым добрым Аланом Каммингом. С днем ​​рождения меня!", - написал он.



