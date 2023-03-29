



Айелет Шакед назначена председателем ассоциации "Попечители Центра Шнайдера"

Бывший министр правительства перемен Нафтали Бенната и Яира Лапида, Айелет Шакед была назначена на должность председателя ассоциации "Попечители Центра Шнайдера", которая работает в интересах Центра педиатрии Шнайдера.



Шакед откликнулась на просьбу конкурсной комиссии и директора ассоциации и займет эту должность с апреля 2023 года. Она заменит Авигдора Ицхаки.



Доктор Эфрат Барон Харлев, директор Центра педиатрии Шнайдера, сказал: "Руководство Центра Шнайдера и я поздравляем Айелет Шакед, а также Ассоциацию попечителей с новым назначением и желаем Айелет больших успехов и плодотворных начинаний. Уверен, что ее многолетний опыт и общественная деятельность внесут большой вклад в совместную работу сотрудников больницы и ассоциации лечащихся у нас детей. Я хотел бы поблагодарить членов ассоциации и особенно уходящего председателя г-на Авигдора Ицхаки за обширную деятельность ассоциации по продвижению больницы и детей".



Айелет Шакед добавила: "Центр Шнайдера — одна из лучших детских больниц в мире, и я буду счастлива внести свой вклад в ее развитие и процветание. Больница каждый день спасает жизни, и для меня большая честь принимать участие в этой благословенной деятельности".



Ассоциация "Попечители Центра Шнайдера" — это объединение друзей, которое сопровождает деятельность Центра педиатрии Шнайдера с момента его основания в 1992 году и оказывает помощь в его развитии и продвижении по многим направлениям: создание новых подразделений, закупка оборудования, специальные проекты и исследования. Члены ассоциации осуществляют свою деятельность на добровольной основе, а некоторые из них сопровождают деятельность Центра Шнайдера практически с момента его основания.

