



AirBaltic первой в Европе оснастит самолеты интернетом Starlink

Латвийская airBaltic станет первой авиакомпанией в Европе, запустившей на своих самолетах спутниковый интернет Starlink. Интернет будет бесплатным и доступным всем пассажирам. Благодаря этому, все пассажиры смогут пользоваться доступом в интернет сразу после того, как попадут на борт авиалайнера. Услуга будет доступна как на земле, так и во время перелета.



“Это исторический момент для нашей авиакомпании и отрасли в целом. В скором времени airBaltic станет первой авиакомпанией в Европе, которая запустит высокоскоростной, безлимитный и бесплатный спутниковый интернет на борту”, – заявил генеральный директор Мартин Гаусс.



Starlink будет предоставлять на каждый самолет канал в 350 МБ. Так, если все 145 пассажиров на борту одновременно начнут пользоваться интернетом, каждый из них получит канал в 2,4 Мегабита. Этого достаточно, чтобы просматривать потоковое видео или даже трансляцию. Антенна, которую установят на самолете, будет связываться со спутниками SpaceX, что уже используются для предоставления сервиса Starlink на земле.



AirBaltic будет сотрудничать с SpaceX, чтобы получить необходимое одобрение STC – дополнительный тип сертификации. STC должна доказать, что оборудование не влияет на системы самолета, и его эксплуатация безопасна. Ожидается, что уже в этом году авиаперевозчик и SpaceX приступят к установке продукта на всем авиапарке Airbus A220-300 airBaltic.



Латвийская авиакомпания airBaltic также первой в ЕС разрешила персоналу тату, пирсинг и нестандартные прически. В то время как в подавляющем большинстве авиакомпаний мира действуют строгие условия по внешнему виду экипажа.