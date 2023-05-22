



Абрамович получил португальское гражданство как потомок сефардских евреев

Российский олигарх и владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович стал гражданином Португалии как потомок сефардских евреев. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщила португальское издание Público.



По данным СМИ, Абрамович получил португальский паспорт 30 апреля в дополнение к российскому и израильскому. Ему предоставили гражданство как потомку сефардских евреев, выгнанных из Пиренейского полуострова во времена средневековой инквизиции.



Процесс натурализации продолжался с октября 2020 по апрель 2021 года, говорится в статье. После получения гражданства Абрамович стал богатейшим гражданином Португалии, пишет Público. По оценкам бизнес-издания Forbes, его состояние составляет 14,5 миллиарда долларов.



Свой капитал Абрамович заработал в российской нефтяной промышленности в 1990-х годах, а в 2003 году купил британский футбольный клуб "Челси". С 2000 по 2008 год он занимал должность губернатора одного из регионов России, а в 2018 году получил гражданство Израиля.



