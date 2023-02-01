



95 новых репатриантов из Эфиопии прибыли в Израиль после долгого перерыва

Девяносто пять новых репатриантов из Эфиопии приземлились в Тель-Авиве после перерыва в несколько месяцев, пытаясь перевезти оставшихся членов общины в Израиль.



Рейс является частью акции по воссоединению семьи, проводимой при поддержке Еврейского агентства и Керен ха-Йесод.



На протяжении десятилетий правительство предприняло несколько операций по переселению эфиопских евреев в страну. В 1991 году операция "Соломон" доставила более 14 300 репатриантов из Эфиопии 35 рейсами за 36 часов, что стало крупнейшей такой операцией на сегодняшний день. Еврейское агентство помогло примерно 95 000 эфиопов совершить алию в Израиль.



Однако усилия были сорваны разногласиями по поводу того, кто имеет право на репатриацию.



Нынешняя операция, начавшаяся в сентябре 2020 года, направлена ​​на доставку в Израиль 3000 эфиопов, которые годами ждут в транзитных лагерях в Гондаре и Аддис-Абебе.



Но усилия несколько раз блокировались из-за гражданской войны в Эфиопии и политической нестабильности в Израиле.



"Всегда невероятно трогательно приветствовать эфиопских олимов в Израиле, поскольку они воплощают в жизнь свою мечту добраться до Иерусалима и воссоединиться со своими семьями", — сказал Дорон Альмог, председатель Еврейского агентства.

