



2800-летний "скарабей" найден туристом в Нижней Галилее

В начале февраля турист Эрез Авраамов обнаружил камень с гравировкой, известный как "скарабей", возраст которого составляет 2 800 лет.



45-летний Авраамов нашел скарабея - небольшой оранжевый камень размером примерно с ноготь большого пальца - во время туристического похода в Нижнюю Галилею.



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"У меня был двухдневный отпуск в армии, и я решил воспользоваться солнечными днями, чтобы отправиться в путешествие", - вспоминает Авраамов. "Во время похода я увидел, что на земле что-то сверкает. Сначала я подумал, что это бусина или оранжевый камень. Но когда я поднял его, то заметил на нем гравировку, напоминающую скарабея. Я связался с Управлением древностей Израиля и сообщил об удивительной находке".



Дальнейший анализ в Фрибургском университете в Швейцарии показал, что скарабей, изготовленный из сердолика, изображает грифона или крылатую лошадь, несущуюся галопом, что характерно для произведений искусства VIII века до нашей эры.



Скарабей - тип печати, распространенный в регионе с четвертого тысячелетия до нашей эры, - представляет собой ценный артефакт для понимания древних цивилизаций.



Ицхак Паз, археолог из Управления древностей Израиля, сказал, что очень важно, что скарабей был найден в Тель-Рехеше, древнем историческом месте, связанном с городом Анахаратом, упомянутым в Библии.

