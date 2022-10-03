



17 октября: Фестиваль «Рыцари Израиля — Путь Рыцаря»

В15 минутах езды от Иерусалима в сторону Мертвого Моря есть удивительное место — Дом доброго Самаритянина, с христианских времен наполненный историей о человечности и гостеприимстве. 17 октября он примет около 1000 гостей, которые вместе пройдут «Путь Рыцаря» и выйдут на Ристалище, чтобы увидеть Великий Поединок Рыцарей двух стран –Израиля и Украины!







Что же ждет наших гостей на сложном Пути Рыцаря? 12 сказочных остановок!



Праздник начинается с первой минуты. На первой остановке гостей ждут представления профессионального израильского цирка — клоуны и акробаты.



Примерить доспехи рыцаря, посмотреть на его оружие, подержать в руках мечи, арбалеты, шлемы и другие элементы амуниции, сфотографироваться с историческими героями или облачиться в рыцарский костюм смогут наши зрители на второй остановке.

А уже на третьей и четвертой, благодаря инструкторам спортивного клуба «Спорт ле коль эхад» под руководством Мастера восточных единоборств Бориса Борухова, юные гости получат первые уроки фехтования и стрельбы из арбалетов.







Пятая остановка — один из крупнейших в мире Музеев Мозаики, где выставлены экспозиции из еврейских, христианских и самаритянских древних поселений. Гости смогут насладиться экскурсиями по этому уникальному месту с нашими гидами. А прямо из музея, попадут в сказку. Волшебная пещера Шоколадной Феи с мороженным и горячим шоколадом, а также кинозал с демонстрацией исторических фильмов станут шестой остановкой. Оттуда нашим рыцарям и воительницам лежит прямой путь на седьмую остановку — Лысую Гору с шабашем ведьм и колдунов.

А на восьмой остановке гостей ждет калейдоскоп певцов, музыкальных групп и танцевальных коллективов. На ней можно отдохнуть на удобных скамейках в прохладной тени после долгого пути, послушать и посмотреть замечательный концерт, в котором принимает участие известная в Израиле группа Adriatika.







Девятая станция переливается всеми красками. Это — Ярмарка. Около 50 ремесленников и представителей компаний представят свои разнообразные товары: изделия из дерева, керамики, стекла и бисера; вышивку; оригинальные детские игрушки; ювелирные украшения; посуду; картины; платки; текстиль…



Какой израильтянин не любит вкусно поесть? Десятая остановка – постоялый двор. Сразу несколько компаний представят кулинарные изыски на суд участников Фестиваля.







А на одиннадцатой остановке нас ждет настоящий бедуинский шатер. И тягучий арабский кофе. И восточная нега. И ароматы пустыни. И пряные специи. Но наши остановки такие же разнообразны, как и сам мультикультурный Израиль. Покинув арабский шатер, вы попадаете на чай к индийскому йогу.



И, наконец… Ристалище! Конечная остановка. В этом году рыцарский турнир приятно удивит зрителей своим разнообразием. На нем выступят известные воины Израиля и призеры международных соревнований из Украины. Будут представлены два направления исторического фехтования HMBA с его роскошными доспехами, брутальным оружием и невероятной зрелищностью и HEMA с доспехами из современных материалов, позволяющих бойцам в полной мере раскрыть технику фехтования.







Кроме тематических остановок наших гостей ждут многочисленные развлечения и мастер- классы для детей и взрослых, книжная ярмарка, великолепие исторических костюмов, вечернее огненное шоу и общение с живыми рыцарями. Настоящим украшением Праздника станет фолк-рок-группа «Дисмодиум» с аутентичными музыкальными композициями.



Фестиваль состоит из 2 одинаковых капсул: 9:00-13:00 и 14:00-18:00.



При покупке билета в кассах предварительной продажи https://bit.ly/3Q4PlkC необходимо выбрать одну из капсул: утреннюю или дневную.



В день мероприятия на кассе (принимаются только наличные).



Вход детям до 3 лет- бесплатный.



Вейз: https://waze.com/ul/hsv9jh8596



Дополнительная информация по телефону: 054-4336738



*На правах рекламы