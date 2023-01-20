



1000 полицейских будут блокровать дороги во время демонстрации в Тель-Авиве

Полиция утвердила планы по размещению 1000 офицеров и блокированию проезда автомобилей по дорогам Тель-Авива в субботу вечером ​​в ожидании массовых антиправительственных акций протеста против судебной реформы нового правительства.



По оценкам полиции, в эту субботу соберется больше людей, чем на демонстрации на прошлой неделе, которая сопровождалась дождем, чему способствуют хороший прогноз погоды и громкое постановление БАГАЦ на этой неделе, объявившее главу ШАС Арье Дери непригодным для работы в качестве министра.



Сотрудники полиции также выразили опасения по поводу столкновений с правыми контрпротестующими, которые в социальных сетях призвали проправительственных активистов также выйти на улицы, сообщает 12 канал.



Основная акция протеста в Тель-Авиве будет разделена: один организатор, Движение за качество правительства в Израиле, проведет митинг на площади Габима, в то время как другие организаторы проведут демонстрацию менее чем в километре от Габима на пересечении улиц Каплана и Бегина.



Полиция должна начать перекрытие дорог вокруг мест протеста в 16:00. Ограничения движения, в том числе отмена общественного автобуса, ожидаются в районах вокруг площади Габима, улиц Менахема Бегина, улиц Арлозорова, Намир-роуд, бульвара Шауль а-Мелех и улицы Дубнов до тех пор, пока протесты не закончатся.



Ожидается также, что небольшие акции протеста пройдут в Иерусалиме и Хайфе, а также в других местах по всей стране.





