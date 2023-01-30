



Верка Сердючка всегда будет нужна людям

Украинский артист, певец и продюсер Андрей Данилко, более известный как неунывающая Верка Сердючка в преддверии израильских гастролей, рассказал какими будут израильские концерты, изменила ли Сердючку война и почему народ 30 лет ее так любит.



- Здравствуйте, Андрей! Сердючка version after februar 2022 — это все та же Сердючка или что-то все-таки изменилось?

- Здравствуйте! Понимаете, Верка Сердючка — это символ праздника, она всегда живет в одном времени. Мы с командой, приезжая куда-либо, всегда были с Украины. Это была наша фишка с самого начала: вышиванки, суржик и близость к народу - всегда made in Ukraine. Поэтому даже с начала войны Сердючка как персонаж совсем не изменилась, другое дело, что программа выступления составлена с учётом того времени, в котором мы сейчас живем.







- Острой фазе военного конфликта в Украине уже почти год, откуда и в чем находите силы справляться и выходить на концерты?

- Война есть война. Стараюсь не подключаться всем организмом, не переживать, не нервничать, пытаюсь реагировать с юмором, но все равно общая атмосфера действует на восприятие жизни. А атмосфера… Мы недавно возвращались из Праги с гастролей, ехали в большом автобусе, устали, хочется домой. А едем долго как-то, темно вокруг, я спрашиваю у водителя: «Когда уже Крещатик?», а он отвечает: «Так мы по нему едем». Я такой темноты на Крещатике вообще не помню: смотрю в сторону своего дома и не могу его найти. Заехали во двор, уже тащу наощупь в темноте по ступенькам свой огромный чемодан на пятый этаж, но при этом смеюсь и думаю, что ж я такое необходимое положил в этот чемодан, что он такой тяжелый… Еле попал ключом в замочную скважину, зашел в квартиру и сел в темноте, задумался, что делать: в телефоне батарейка разряжена, электричества нет, еду не разогреть… и тут как по волшебству - щелчок: зажегся свет в коридоре, видимо, домработница забыла выключить. Боже, я был так рад: можно распаковать вещи, переодеться, телефон зарядить! В мирное время не ценишь таких элементарных вещей! Казалось бы, ничего особенного, а ты без этого уже не можешь чувствовать себя комфортно. Но все равно нужно настраивать себя на хорошее: я придумал лайфхаки, как разогревать еду, научился на автомате, как только появляется свет в доме, заряжать телефон, фонарики, пауэрбанки… Надо помнить, что цель Путина - дестабилизировать народ, выбить из колеи привычной жизни, внушить безысходность и невозможность дальнейшего планирования, но эти его попытки ни к чему другому, как к собственному краху, не приведут.



- Как эта атмосфера влияет на творчество? Тем более, что у Вашего персонажа такой образ зажигательный и юморной - «ой, не буду горювати, буду танцювати»…

- На всех творческих людей война по-разному влияет. Но наши с Инной Белоконь персонажи Сердючки и Мамы помогают нам же через наши образы совладать со своим состоянием. Концерты Верки Сердючки призваны поднять настроение людям, которые так хотят знать, что все будет хорошо! Я смотрю на этих деток, на этих взрослых, которые мечтают вернуться домой, а некоторым даже некуда возвращаться - их дома разрушены, и это большая трагедия. Именно поэтому я долго не мог найти сценический язык общения, но потом понял, что надо помочь людям обрести уверенность в завтрашнем дне, даже несмотря на все ужасы войны сейчас, и, конечно, дать выход всем накопившимся эмоциям и переживаниям.







В последние годы по состоянию здоровья я очень мало выступал с сольными концертами, больше работал по заказам, не публично, и вот после 2017 года - первый большой концерт Сердючки состоялся на фестивале Atlas Weekend в Киеве, который собрал более 80000 человек. Я был настолько поражен, меня это зацепило и даже мотивировало побыстрее привести себя в порядок, выздороветь, собраться - все-таки нужна людям эта краска жизни, нужен такой персонаж-праздник, который именно поднимает настроение.



- Помните свои ощущения, когда вышли на первый концерт после начала войны? Было сложнее выступать?

- Да это был очень сложный концерт. Впервые я выступал в метро и переживал о том, как это будет вообще: как выстраивать звук, чтоб он не звучал как в трубе, как говорить с публикой… Я был напряжен и чувствовал, что все время пытаюсь найти правильную интонацию - все-таки такая ситуация непростая: я же по сути ряженный, мое творчество направлено на то, чтоб народ развлекать, а среди зрителей было очень много военных, девчат-медработниц, деток…

Мы вышли в камуфляжных куртках и после песни Lasha Tumbai (которую я теперь совершенно уверенно пою как «Раша Гудбай») символично сняли их, словно сняли груз военного времени, и переключились на теплые воспоминания о мирной жизни. И я увидел в уставших и напуганных лицах зрителей огонек радости - Сердючка на эти полтора -два часа поднимает настроение, позволяет отвлечься от депрессивного состояния, это очень чувствуется.



- То есть Вы видите по реакции публики, что получается у них отключаться от всего этого, пусть даже ненадолго?

- Получается, даже мне получается отключаться на какой-то момент после концерта, конечно! Сердючка всегда была символом праздника, свадьбы или Нового года в компании, когда близкие или друзья собираются за столом, поднимают бокал шампанского для хорошего настроения, чтоб немного развязался язычок, и вот всем стало легче и веселее, а давайте еще раз… Мне не раз предлагали рекламировать водку, но я всегда говорю, что Сердючка это не водка, не коньяк и не горилка, Сердючка - это шампанское, искристое, игристое.

Сейчас к Верке Сердючке на концерты кто-то приходит за своим детством, кто-то за своей юностью - мы уже 30 лет на сцене, трудно осознавать как летит время! И я вижу среди своих зрителей нынешних подростков, которые знают слова всех песен, я просто поражаюсь, как они реагируют на ту же самую «Читу-дриту»: когда они были маленькими, на Новый год под нее танцевали родители и всем было весело. Верка Сердючка - это всегда праздник с положительными эмоциями, даже если есть слезы и расставания, даже если «ваш поезд ушел», то Верка напомнит, что когда одна дверь закрывается, то открывается другая.







- Может, у Верки Сердючки появились новые песни про войну и будут премьеры новых песен? Сколько процентов песен прозвучит на украинском языке?

- Люди устали от войны, Верка Сердючка несет праздник, повторюсь. Много артистов, которые поют в поддержку людей, но порой еще больше тоску наводят. А цель моего творчества основная - это приподнять над суетой, развлечь. У большинства Сердючка ассоциируется со свадьбой, с большим кутежом, весельем. На концертах мы поем свой классический репертуар прошлых лет и новые какие-то вещи добавляем на злобу дня. Тут и Мама, и зайцы и трубы, тут украинский и русский язык, еще и еврейское словечко вставим, - винегрет такой. Если ты находишься в Израиле, ну как обойтись без «беседер»? Мне кажется, если ты знаешь слово «беседер», ты в Израиле не пропадешь. И я не планирую переводить на украинский язык старые популярные песни, не вижу в этом никакого смысла. Напишем новые, зачем переводить то, что уже есть? Тем более, что и на украиньской мове есть уже готовые песни, но не было времени записать их, так как они не вписывались в старые программы, а сейчас - очень даже.



- Израиль тоже страна, знакомая с войной не понаслышке, а Вы наш частый гость, доводилось ли Вам слышать сирены и прятаться в бомбоубежищах?

- Доводилось не стать жертвой теракта, это да! В один из приездов мы были в Нетании: ходили с Инной в одно понравившееся кафе на площади, и именно в тот день почему то проспали. И около 8 - 9 часов утра (я уже точно не помню) был теракт - взрыв! А спустя два дня в той же Нетании, мы ехали с водителем и с Инной, обсуждали, что нужно бы заехать в каньон за кремом от загара, а то мы все собирались, но я то забывал ключ, то карточку, то магазины уже закрыты - что-то все время не давало нам туда попасть, и вот мы наконец-то едем туда, а по радио - объявление, что в этом каньоне на входе, на пропускном пункте, произошел теракт. И все это в один приезд. Я тогда призадумался о том, как в такой обстановке живут - ведь кажется все спокойно и безопасно: вот море, вот плавают люди, вот они едят, смеются, и одновременно происходят такие ужасные вещи, которые ты не можешь ожидать или быть к ним готовым.

А сирены меня не заставали, сирен не помню. Я здесь их, в Киеве наслушался. Честно признаюсь, что обычно я во время бомбежек на кухне сижу, а в этот Новый год я был один и даже шампанское не открывал, были такие громкие и частые взрывы, что я впервые вышел в коридор на всякий случай. А там у меня ковры после чистки лежат уже какой месяц, все не до них было, вот и пригодились. Но было страшно: может, видели фотографии Дворца Украины? Там окна выносило, а это же самый центр, недалеко от меня…







- Страшно, но, тем не менее, Вы остались в Киеве, хотя имели возможность уехать из Украины, и Вы же бодрили людей в самом начале военных действий…

- Я тогда выходил в эфир по 15 раз в день, на какой то момент я подумал: « Все, Андрей, ты прекращаешь, сейчас время политологов, экспертов, а не артистов, которые эмоционально реагируют, подбадривают или как то настраивают людей». Но первые дни, Вы правы, я был очень активен, многие мне это говорят, и не могу сказать, что осознанно, но я просыпался и шел на любой звонок, канал или стрим каждый божий день. Я мог бы уехать, но я даже это не рассматривал. Не было ни одного момента даже думать в эту сторону. Я до последнего не верил в то, что война начнется, что-то неладное ощущал, но не мог понять. У меня в те дни как раз должна была быть коммерческая сделка, но бизнесмены резко уехали, и я не расстроился, что сделка не состоялась, а скорее напрягся, потому что почувствовал, что будто они что-то знают, чего не знаем мы. Потом меня удивило, как уверенно президент США Джо Байден объявил о готовности России напасть на Украину, резко закрыл папку и вышел в дверь. Я даже тогда в возможность войны не верил.



- А сейчас верите в происходящее или до сих пор все как во сне?

- Я нахожусь здесь, и если на мою жизнь выпала такая доля, я должен прочувствовать ее внутри страны. И я знаю, что когда выключается свет, когда нет еды, когда бомбят, как бывает страшно и непонятно как себя вести. С другой стороны, Верка и в этой ситуации говорит на одном языке с народом. Так было всегда, ведь именно поэтому народу нравились номера или песни. Сама идея персонажа Верки Сердючки - это про людей. Потому Сердючка всегда будет нужна людям: во время войны жизнь не останавливается в одном моменте, - и женятся, и рожают детей, и юбилеи все равно празднуют, назло происходящему праздничные столы накрывают на Новый год. Хотя, конечно, общая атмосфера гнетущая. Многие надломлены, очень многие в депрессивном состоянии, кого-то бьет неосознанная дрожь, будто идёшь на экзамен, а не выучил билет, и это такое противное ощущение, которое не получается взять и убрать.







- Возможно, эти эфиры и Вам придавали сил, чтобы самого себя держать в руках?

- Конечно, в момент напряжения я как-то особенно мобилизуюсь. Хотя у меня как у артиста никогда не было простой жизни. Все время на меня кто-то гонит, всегда все через преодоления. Это часть жизни творческого человека, всегда будет кто-то, кто недоволен или не любит. Но иногда это очень неприятно бывает… Я оказался одним из первых, с кого началась история травли: когда решили, что на «Евровидении» я спел «Раша, гудбай», а это просто из зависти, что украинская Сердючка, любимица россиян, обогнала Россию на конкурсе. Это была месть, я не понимал тогда, и мне было очень странно слушать оскорбления в свой адрес. Я тогда искренне полагал, что я вот такая тютя-матютя, все меня любят, и все дают 12 баллов, а Россия вдруг 8, да еще и с поправкой словесной, что это не Сердючке, а Украине. А теперь мне все понятно, у них же так всегда, вот послушайте интервью с Кучерой Дудю: Америка плохая, но рожать мы будем в Америке. Сердючка выиграла бы в том году, это был реальный успех, ее народная любовь вывела на сцену «Евровидения», у нас не было спонсоров, кроме тех. что оплачивали дорогу и мерчандайзинг, но против нас была организована большая кампания, чтобы сбить этот успех. Я не понимал вот эту заказуху против меня, но там СМИ уже прорабатывали народ, настраивали против Украины.

В моем жанре надо выходить и смешить, а когда специально портят настроение, оскорбляют в прессе и на ТВ, порой руки опускаются. Видимо, на это и было рассчитано и это был удачный способ Первому каналу зачистить российский шоу-бизнес от меня, потому что Сердючка имела колоссальную популярность и, что самое главное, коммерческий успех. А это го там никому не прощают.

При этом мы крайне редко давали какие-то концерты, но участвовали в мюзиклах, в съемках новогодних огоньков, потому что Сердючка - это праздник, Сердючка - это шампанское, что я уже не раз говорил. И одновременно, в этот Новый год, когда нас бомбили, в Москве танцевали под Сердючку. И эти кадры разошлись по интернету, все пропагандистские каналы задавались вопросом: «Кто разрешил?», Соловьев в своих передачах меня оскорблял, требовал запретить, уничтожить. Правда, Сердючка ему в ответ порекомендовала таблетки от шизофрении, в интернете это тоже быстро растиражировали. Думаю, он бы меня убил с удовольствием…Но все понимали, что люди включают Сердючку, потому что хотят веселиться. Ще не вмерла Україна!



- А в Израиль тоже большой командой приедете?

- Все 24 человека, которые обеспечивают свет и звук, это музыканты, это артисты - мы все создаем момент единения. У нас нет специальной программы с жестким таймингом, важен сам момент, происходящий между нами и зрителем, живое общение - прямо здесь и сейчас. И приятно, что часто за один тур люди приходят несколько раз, и это всегда меня подстегивало держаться в тонусе. Еще с юности я, читая монолог Сердючки или Солдата, всегда менял слова, потому что переживал, что человек придет второй раз на концерт, а я опять рассказываю один и тот же анекдот, - меня это ужасно смущало. И я сам составляю программу, но никто не халтурит, у нас эта тема даже не обсуждается.



Это вот как празднование Дня рождения планировать: надо поставить и свое любимое блюдо, и закуски под разные напитки - девочки придут, им вино или шампанское, а ребятам - виски, или вдруг водочки захотят - тоже есть. Для импровизации у меня всегда есть заготовки, и мне очень важно, если продолжать параллель с праздничным столом, чтоб все вышли с хорошим настроением, не упали лицом в салат и при этом не говорили потом, что была одна водка, а запить-закусить нечем и даже не потанцевали. Концерт Сердючки - это самый прекрасный момент, когда пришли на день рождения, все нарядные, готовые веселиться, стол накрыт, - все, садимся, поехали!







Люди включают Сердючку, потому что хотят веселиться. Верка говорит на одном языке с народом. Так было всегда, ведь именно поэтому народу нравились номера или песни. Сама идея персонажа Верки Сердючки - это про людей. Потому Сердючка всегда будет нужна людям: во время войны жизнь не останавливается в одном моменте, - и женятся, и рожают детей, и юбилеи все равно празднуют, назло происходящему праздничные столы накрывают на Новый год.



-Я очень люблю Израиль и с нетерпением жду встречи!



Беседовала: Гюна Смыкалова



Хорошее настроение с Веркой Сердючкой с 4 по 6 февраля в Израиле:



4 февраля 2023, Хайфа, Центр конгрессов, начало в 20:30;

5 февраля 2023, Ашкелон, Гехаль а-Спорт, начало в 20:30;

6 февраля 2023, Тель-Авив, «Ангар 11», начало в 20:30.



Заказ билетов на https://www.cruiseinter.com/category/verka-serduchka-amp-band/ и по телефону 03–6960990.

Организаторы концертов Верки Сердючки в Израиле - Марат Лис и компания Cruise International.

Фотографии предоставлены организаторами гастролей.

