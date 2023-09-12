



Выявлены специи, которые могут стать лекарством от расстройства желудка

Куркума, придающая карри желтый цвет, может быть лекарством от расстройства желудка.



К такому выводу пришли ученые из университета Чулалонгкорн в Таиланде в ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале BMJ.



Эта специя содержит натуральное активное соединение под названием куркумин, обладающий противовоспалительными и противомикробными свойствами. В рамках исследования среди пациентов от 18 до 70 лет треть больных получала четыре раза в день две большие капсулы с этим соединением, треть - лекарство от расстройства желудка под названием "омепразол", а остальные - и то, и другое.



По итогам, во всех группах удалось устранить симптомы расстройства желудка. По словам ученых, их результаты свидетельствуют о том, что куркумин можно использовать в клинической практике.