



ВОЗ отменяет статус пандемии для COVID-19

Всемирная организация здравоохранения отменяет для COVID-19 статус пандемии.



Соответствующее заявление 5 мая сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.



По подсчетам организации, с момента начала пандемии коронавируса от заболевания и осложнений скончались порядка 20 миллионов человек во всем мире. Несмотря на отмену статуса, глава ВОЗ призвал не расслабляться.



"Прямо сейчас тысячи людей по всему миру борются с болезнью в реанимации, миллионы живут с последствиями COVID-19. Вирус никуда не девается. Он все еще убивает и мутирует. По-прежнему существует риск появления новых вариантов, вызывающих вспышку заболеваний и смертей", — подчеркнул Гебрейесус.