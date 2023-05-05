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ВОЗ отменяет статус пандемии для COVID-19
05.05.2023 17:07 Алина Груднева

ВОЗ отменяет статус пандемии для COVID-19

Всемирная организация здравоохранения отменяет для COVID-19 статус пандемии.

Соответствующее заявление 5 мая сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По подсчетам организации, с момента начала пандемии коронавируса от заболевания и осложнений скончались порядка 20 миллионов человек во всем мире. Несмотря на отмену статуса, глава ВОЗ призвал не расслабляться.

"Прямо сейчас тысячи людей по всему миру борются с болезнью в реанимации, миллионы живут с последствиями COVID-19. Вирус никуда не девается. Он все еще убивает и мутирует. По-прежнему существует риск появления новых вариантов, вызывающих вспышку заболеваний и смертей", — подчеркнул Гебрейесус.

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