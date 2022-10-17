



В США выяснили, как COVID влияет на психику подростков

Коронавирус серьезно влияет на ментальное здоровье подростков.

Соответствующие выводы сделали в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США по итогам исследования, в котором участвовали четыре тысячи старшеклассников.

Большинство подростков во время пандемии пережили негативные события, которые серьезно отразились на их психике. По словам ученых, замечен рост попыток суицида.

"Опросы в 2021 году показывают, что 37,1% учащихся средней школы США сообщили о плохом психическом здоровье во время пандемии. 19,9% рассматривали возможность, а 9% пытались совершить самоубийство", – сообщает CDC.

Около трех четвертей американских старшеклассников в 2021 году пережили как минимум одно неблагоприятное событие, например, эмоциональное, физическое насилие, ухудшение материального положения семьи, кибербуллинг или изнасилование.

Около 8% опрошенных сообщили о четырех или более нежелательных последствиях COVID. У них проблемы с психикой встречались в 4 раза чаще, а суицидальные наклонности — в 25 раз чаще, чем у тех, кто не пережил неблагоприятных событий.