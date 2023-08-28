



Ультра-обработанные продукты подвергают риску сердечных приступов и инсультов

Великобритания сталкивается с “приливной волной вреда” от ультра-обработанных продуктов питания, подвергая миллионы людей риску проблем с сердцем, как показывают исследования.



Согласно информации издания Daily Mail, новые статистические данные показывают, что люди, которые едят продукты массового производства, на 24% чаще страдают от сердечного приступа и инсульта.



Кроме того, как показало отдельное исследование, у них на 39% выше вероятность развития высокого кровяного давления.



Ультра-обработанные продукты составляют 57% национального рациона, что делает Великобританию худшим их потребителем в Европе.



Исследование предоставило одни из самых убедительных доказательств того, что употребление слишком большого количества продуктов, подвергнутых ультра-обработке, таких как нарезанный хлеб, сухие завтраки и готовые блюда, смертельно опасно.



Даже продукты, рекламируемые как “здоровые” варианты, такие как фруктовые или протеиновые батончики и нежирные йогурты, могут нанести вред здоровью.



Эксперты призвали к ужесточению регулирования производителей, включая предупреждающие надписи на упаковке. Они заявили, что результаты, представленные на крупнейшей в мире кардиологической конференции, должны послужить “тревожным сигналом” о том, что культура питания Великобритании должна измениться.



Ультра-обработанные продукты – это продукты, которые значительно отличаются от своего первоначального состояния, пройдя множество процессов во время производства.



Они часто содержат много соли и сахара и могут содержать добавки и консерванты.



В продуктах часто мало клетчатки и питательных веществ, содержащихся в свежих продуктах, таких как свежие фрукты и овощи, а также домашний хлеб.

Предыдущие исследования связали употребление большого количества ультра-обработанных продуктов с целым рядом проблем со здоровьем, включая ожирение, диабет 2 типа и рак.



Но новое исследование показывает, что даже если исключить сахар, соль и жир, эти продукты остаются нездоровыми, что позволяет предположить, что “ультраобработка сама по себе является основной проблемой”.



