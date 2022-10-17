



Ученые: риск миокардита от COVID в 7 раз выше, чем от вакцины

Риск развития миокардита от коронавируса в семь раз выше, чем от вакцины против COVID.

К такому выводу пришли ученые Медицинского колледжа штата Пенсильвания в своем исследовании, изучившие влияние топовых вакцин на возможность воспаления сердечной мышцы.

Пациенты с миокардитом могут испытывать боли в груди, одышку или аритмию. В тяжелых случаях воспаление может привести к сердечной недостаточности и смерти.

"Наши результаты показывают, что риск миокардита от заражения COVID-19 намного выше, чем от вакцинации. Будет важно отслеживать потенциальные долгосрочные последствия у тех, у кого развивается миокардит", — сказал доктор Навья Волети из Медицинского центра Милтона Херши штата Пенсильвания.

Ранее были выявлены осложнения с сердцем, связанные с мРНК-вакциной, особенно среди мальчиков-подростков.

Команда ученых провела крупнейшее на сегодняшний день исследование риска развития миокардита в результате заражения коронавирусом и применения вакцины. Риск болезни был в 15 раз выше у пациентов с COVID-19, независимо от статуса вакцинации, по сравнению с людьми, которые не заразились вирусом.

Затем исследователи отдельно сравнили показатели у тех, кто получил вакцину, и у непривитых людей. Показатели заболеваемости миокардитом у людей, привитых от COVID-19, были лишь в два раза выше, чем у непривитых.

На основании всех полученных данных исследователи пришли к выводу, что риск миокардита из-за COVID-19 в семь раз выше, чем риск, связанный с вакцинами.