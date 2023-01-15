



Ученые нашли метод лечения COVID для пациентов со слабым иммунитетом

Переливание плазмы крови может быть эффективным способом лечения пациентов с ослабленным иммунитетом.



К такому выводу пришли ученые из США и Италии по итогам нового исследования, результаты которого опубликованы в журнале Jama Network Open.



Люди с ослабленным иммунитетом подвержены высокому риску тяжелых случаев заболевания COVID-19. Как правило, предотвратить тяжелое заболевание чаще всего помогают вакцины. Однако у некоторых пациентов с ослабленным иммунитетом не получается вызвать достаточно сильный ответ антител для защиты от коронавируса.



Согласно результатам нового исследования, решением может стать переливание плазы крови. По словам ученых, процедура позволит передать человеку со слабым иммунитетом антитела к COVID для того, чтобы усилить иммунный ответ.



Ранее этот метод лечения был негативно воспринят Всемирной организацией здравоохранения, которая объявила, что нет доказательств его эффективности для здоровья пациентов.



