



Точность более 70%: темп ходьбы предсказывает риск смерти

Датчики акселерометра смартфона, фиксирующие данные фитнес-трекера, способны определить риск смерти владельца в ближайшие пять лет. Для вычисления такого риска требуется всего шесть минут ежедневной ходьбы в течение одной недели.



Соответствующее исследование было проведено в Университете Иллинойса - путем анализа характеристик движения во время анализа ходьбы 103 683 участников.



Исследователи обнаружили, что скорость походки человека - время, которое требуется ему, чтобы пройти определенное расстояние, - является предсказателем смертности, а у тех, у кого смертность была ниже, ходьба была умеренной или энергичной, и они не отличались сидячим образом жизни.



“Модель предсказания основывается на том, что интенсивность ходьбы на короткие дистанции является эффективным суррогатом интенсивности активности в течение всего дня, как и базовое предположение для тестов ходьбы", - поделилась команда в исследовании, опубликованном в журнале PLOS.



Акселерометры в мобильных устройствах определяют ориентацию смартфона, что позволяет ему также отслеживать движения человека.



Этот метод используется несколькими приложениями, такими как MoveSpring и MyFitnessPal, что позволило ученым предположить, что датчики могут выявить не только вашу физическую активность, но и вероятность вашей смерти.



Испытуемые заполнили анкеты о своем текущем состоянии здоровья, а затем получили датчики для ношения во время ходьбы в течение одной недели.





Команда смогла успешно проверить прогностические модели риска смертности, используя всего шесть минут в день непрерывной ходьбы, собранные датчиком, в сочетании с традиционными демографическими характеристиками.



Эквивалент скорости походки - время, которое требуется человеку, чтобы пройти определенное расстояние по ровной поверхности на короткую дистанцию - рассчитанный на основе этих пассивно собранных данных, оказался предиктором пятилетней смертности независимо от возраста и пола.



В прогностических моделях использовалась только интенсивность ходьбы для имитации мониторов смартфона.



“Наши результаты показывают, что пассивные измерения с помощью датчиков движения могут достигать такой же точности, как и активные измерения скорости походки и темпа ходьбы', - поделились авторы исследования. Наши масштабируемые методы предлагают реальный путь к национальному скринингу риска для здоровья”.



Оценка исследователями будущей смерти участников была правильной в 72% случаев в первый год и в 73% - через 5 лет.