Сигареты уходят в прошлое: Великобритания планирует избавиться от табачного дыма

В новом независимом отчете, подготовленном по заказу Министерства здравоохранения Соединенного Королевства и направленном на реализацию плана «Великобритания без курения 2030», представлена программа снижения доли курильщиков в стране с 13,5% до 5% до конца текущего десятилетия.



В отчете Джаведа Хана (Javed Khan OBE, MD), актуальном не только для Великобритании, но и для США, предлагается ряд научно обоснованных рекомендаций для ускорения прогресса, четыре из которых — «критические». Эти рекомендации служат ориентирами и моделями того, что можно сделать более эффективно, чтобы положить конец эпидемии курения. В обеих странах – США и Великобритании, несмотря на исторический прогресс, курение по-прежнему остается ведущей причиной смерти, особенно среди слабых слоев населения. Кроме того, в отчете упоминается политика FDA, направленная на сокращение использования обычных сигарет и выдачу 23 брендам разрешений на продажу электронных сигарет на основании оценки того, что они «подходят для защиты здоровья населения», предоставляя альтернативу взрослым, которые не бросают курить, и в то же время защищая подростков от начала курения. Наряду с рекомендациями, подробно изложенными в отчете, FDA продолжает продвигать политику, направленную на резкое сокращение потребления обычных сигарет, например, снижение уровня никотина до уровня, не вызывающего привыкания, и прекращение использования ментола в сигаретах.



Вот эти главные рекомендации:

Увеличить объем комплексных финансовых вложений в действия, ведущие к отказу от курения. В отчете предлагается ввести дополнительные сборы с табачных компаний для покрытия расходов. Ежегодно повышать возраст продажи сигарет на один год до тех пор, пока никто не сможет легально их покупать. Продвигать заменители сигарет и электронные сигареты как способ снижения вреда, чтобы помочь людям бросить курить табак: «Мы знаем, что электронные сигареты — это не универсальное средство и не полностью лишены рисков, но они являются альтернативой курению, в процессе которого происходит сжигание табака, значительно более вредное для здоровья». Профилактика должна стать центральным направлением усилий органов здравоохранения (NHS) в борьбе с табаком — они должны предлагать курильщикам советы и поддержку, чтобы помочь им бросить курить, «при каждом взаимодействии со службами здравоохранения», в том числе с врачами общей практики, больницами, службами душевного здоровья, акушерками, фармацевтами, стоматологами и оптометристами.

Кроме того, Хан призывает правительство ускорить реализацию плана по регистрации электронных сигарет в качестве лекарственного средства (наряду с продолжением их продажи в качестве немедицинских потребительских товаров), чтобы помочь сократить курение, особенно в неблагополучных сообществах. Этот шаг может быть полезен в качестве связующего звена и для информирования о способах снижения вреда, подходящих только для тех, кто не может позволить себе покупать электронные сигареты по розничным ценам.А что в этом смысле происходит в Израиле? На данный момент политика в отношении альтернатив курению обыкновенных сигарет, таких как электронные сигареты и продукты для нагревания табака, заключается в том, что они «подобны обычным сигаретам» и подпадают под действие всех законов и правил, применимых к этой продукции, включая высокие налоги.Ежегодный отчет о курении, публикуемый Министерством здравоохранения Израиля, показывает, что доля курильщиков в Израиле в последние годы остается неизменной и составляет около 20% населения, в то время как недавние оценки других организаций, таких как Инициатива по искоренению курения и больничная касса «Клалит», свидетельствуют, что число курильщиков намного выше и колеблется в районе 27%.Остается задуматься, верным ли путем идет наша страна в борьбе с курением, если он не дает никаких результатов, в отличие от других развитых стран, где доля курильщиков неуклонно снижается.Материал подготовил Леонид Зальцман на основе статей, опубликованных на сайте ice.co.il и на медицинском сайте MedPage Today - A Bold U.K. Plan to End the Smoking Epidemic | MedPage Today . А также непосредственно по материалам отчета The Khan review: making smoking obsolete - GOV.UK (www.gov.uk)