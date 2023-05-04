



Повальное увлечение Roll-Ups с мороженым вызывает беспокойство Минздрава

В соответствии с глобальной вирусной тенденцией пользователи приложения для социальных сетей TikTok массово публикуют видеоролики о том, как они заворачивают мороженое в пастилу Fruit Roll-Ups, что вызвало предупреждение от Министерства здравоохранения Израиля в среду.



Мягкая, липкая пастила Roll-Ups затвердевает при контакте с мороженым, создавая хрустящую внешнюю оболочку, контрастирующую с мягким мороженым, что приводит в восторг многих из тех, кто пробует такое сладкое угощение.



Министерство здравоохранения посоветовало израильтянам подумать об ингредиентах сладостей и последствиях для их здоровья, прежде чем следовать тренду.



"Глюкоза, кукурузный сироп и патока — все это сахар — множество разных видов сахара", — говорится в заявлении министерства здравоохранения. — "Было обнаружено, что потребление сахара связано с увеличением веса и различными сопутствующими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые патологии, гипертония, диабет 2 типа, ожирение печени, кариес и многие другие".



Министерство добавило ссылку на рецепт огуречного рулета в качестве здоровой альтернативы.



Сообщается, что по всей стране супермаркеты, мини-маркеты и интернет-магазины распродали Roll-Ups, что привело к увеличению стоимости сладостей. По сообщениям прессы, предприимчивые торговцы продают рулетики из пастилы по цене 15-20 шекелей (5-6 долларов США) за штуку. Для сравнения, коробка из 10 фруктовых рулетов в США обычно стоит менее 3 долларов.



Согласно отчету нового сайта Ynet, более дешевые подделки раскупаются за короткий промежуток времени. Спрос побудил людей попытаться ввезти большие количества контрабанды сладостей из США.



Во вторник американскую пару поймали в аэропорту Бен-Гурион с чемоданом, набитым примерно 170 килограммами Roll-Ups. По данным налоговой инспекции, за последнюю неделю на терминале изъято 300 килограммов сладостей.