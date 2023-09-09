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Назван древний напиток, который улучшит сон и укрепит иммунитет
09.09.2023 14:04 Алина Груднева

Назван древний напиток, который улучшит сон и укрепит иммунитет

Древний ферментированный напиток из чайного гриба, который пользуется большой популярностью, является невероятно полезным для здоровья.

Медики рассказали, в чем заключаются полезные свойства этого средства.

Исследования показали, что чайный гриб помогает людям с диабетом 2 типа снизить уровень сахара в крови. 

По словам профессора Стэнфордского университета Джастина Зонненбурга, также ферментированные продукты оказывают успокаивающее воздействие на воспалительные процессы и помогают при разных заболеваниях, от которых страдают люди в пожилом возрасте. 

Более того, напиток улучшает память и качество сна, а также укрепляет иммунитет. Эксперты полагают, что употребление ферментированных продуктов может замедлить процесс старения.

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