



“Личный геронтолог” Путина умер, не успев состариться

Его называли “личным геронтологом” Путина. Ведущий российский геронтолог, основатель Института бирегуляции и геронтологии, академик РАН Владимир Хавинсон скончался в возрасте 77 лет, хотя планировал жить до ста. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.



С начала 1990-х Хавинсон занимался проблемами старения и продления активной жизни, зарегистрировав 13 лекарственных препаратов и 64 вида БАД на основе пептидов. ТАкже он был награжден лично Путиным в 2017 году Орденом Дружбы за особые достижения в области медицины.



Что интересно, Хавинсон Путину он обещал “минимум 20 лет” активной жизни и называл его “образцом” с “блестящим потенциалом”, приговаривая, что “медицина должна продлевать жизнь государственных деятелей, потому что опытного лидера, как правило, заменить некем. А без него в стране начнется политический кризис”.



Стоит отметить, что в России геронтологический возраст начинается с 60 и заканчивается в 74 года, а старческий возраст начинается в 75 и заканчивается в 80 лет. Видимо, на долгожителей не рассчитывают.