



Конфликт и экономический кризис провоцируют всплеск холеры на Ближнем Востоке

Холера охватила Ливан, Сирию и Ирак, чему способствует разрушенная инфраструктура, беспорядки и большого скопление беженцев, перемещенных в результате конфликта. В прошлом месяце Ливан сообщил о первом случае заболевания холерой почти за 30 лет.



В этом году бактериальная инфекция распространилась по всему миру в десятках стран со вспышками на Гаити и на Африканском Роге, а также на Ближнем Востоке. Вспышки сотен тысяч случаев, вызванные конфликтами, бедностью и изменением климата, являются серьезным препятствием для глобальных усилий по искоренению болезни.



"Холера процветает в бедности и конфликтах, но в настоящее время она усугубляется изменением климата", — сказала Инас Хамам, региональный представитель Всемирной организации здравоохранения. — "Региональная и глобальная безопасность в области здравоохранения находится под угрозой".



Усилия по борьбе с холерой сосредоточены на вакцинации, чистой воде и санитарии. В прошлом месяце ВОЗ объявила о временной приостановке стратегии двухдозовой вакцинации, поскольку производство не могло удовлетворить растущий спрос. В настоящее время официальные лица вводят разовые дозы, чтобы больше людей могли получить пользу от вакцины в краткосрочной перспективе.



Заражение холерой происходит при употреблении пищи или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae. Хотя в большинстве случаев заболевание протекает от легкой до средней степени тяжести, холера может привести к смерти, если ее не лечить должным образом.



Власти Сирии объявили в прошлом месяце, что вспышка холеры охватила всю страну. По данным ООН и министерства здравоохранения Сирии, вспышка связана с тем, что люди пьют неочищенную воду из реки Евфрат и используют загрязненную воду для орошения сельскохозяйственных культур.



В контролируемых правительством районах Сирии и на северо-востоке страны, удерживаемых поддерживаемыми США курдскими силами, с тех пор было зарегистрировано около 17 000 случаев холеры и 29 смертей.



В сирийской провинции Идлиб, удерживаемой повстанцами, большинство из 4 миллионов жителей оказались перемещенными в результате конфликта. Они зависят от международной помощи и живут в палаточных городках, без элементарных условий санитарии и гигиены.



Более половины обитателей Идлиба не имеют постоянного доступа к воде. Многие семьи используют загрязненную воду из колодцев, близких к канализации. В провинции Идлиб зарегистрировано 3104 случая заболевания холерой и пять случаев с летальным исходом. Доктор Абдулла Хемейди из Сирийско-американского медицинского общества ожидает всплеска заболеваемости этой зимой.



"Система здравоохранения в этом районе слаба", — сказал Хемейди. — "Медицинские организации и местные советы пытаются дезинфицировать воду и проводят семинары, чтобы ограничить распространение болезни".



Три года назад Ливан впал в экономический кризис. Большинство ливанцев в настоящее время полагаются на воду, доставляемую частными поставщиками, и частные генераторы для производства электроэнергии. Коммунальные службы не могут покупать топливо и качать воду в домохозяйства.

С прошлого месяца в Ливане зарегистрировано 2421 случай заболевания и 18 смертей. Около четверти заболевших составляют дети в возрасте до пяти лет. Бактерии Vibrio cholerae были обнаружены в питьевой воде, канализационных системах и поливной воде.



В стране находится более миллиона сирийских беженцев. Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что большинство случаев заболевания холерой выявлено в лагерях беженцев. Как и большинство домохозяйств в Ливане, жители лагеря покупают воду, доставляемую частными поставщиками. Государство не проверяет воду на безопасность.



ВОЗ сотрудничает с иракскими органами здравоохранения, чтобы помочь им усилить меры по борьбе с холерой, посетив в прошлом месяце водоочистные сооружения и испытательные лаборатории в Багдаде.



ЮНИСЕФ заявил, что ему срочно требуется 40,5 млн долларов для продолжения работы в Ливане и Сирии в течение следующих трех месяцев.

"Эти лагеря — благодатная почва для вспышки болезни", — сказал Хемейди из Сирийско-американского медицинского общества. "Мы не сможем должным образом отреагировать на это, если не будет вмешательства с медицинским оборудованием и помощью".

