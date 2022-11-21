



Израильские врачи спасли жизнь пятилетнему ребенку из Газы

Пятилетнему ребенку из Газы недавно сделали операцию и спасли жизнь в одной из больниц Израиля.



Как сообщает Ynet, Амир Яхья Мабух из Джабалии страдал врожденным пороком сердца, который мог привести к сердечной недостаточности. Семейный врач диагностировал ребенку врожденный дефект из-за закупорки одной из артерий.



Врач рассказал семье мальчика о фонде "Спасите сердце ребенка", который помогает переправлять детей из Газы в Израиль для прохождения жизненно важных процедур.



"Мы были рады услышать об этом варианте. Все в Газе говорят, что израильские врачи самые профессиональные в мире и на них можно положиться", - сказала мать мальчика.



В воскресенье мальчику сделали операцию в медицинском центре Вольфсона в Холоне.



"Операция длилась три часа, и в настоящее время ребенок выздоравливает в отделении детской реанимации", - заявили в больнице.