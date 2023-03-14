



Израиль потратил миллионы на разработку вакцины от COVID – контролер

Когда весной 2020 года страны всего мира соперничали за поставки вакцины Pfizer-BioNTech для защиты своего населения от COVID-19, директор секретного Биологического института Нес-Циона Шмуэль Шапира настаивал на том, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаниягу позволил институту “быстро” разработать альтернативную вакцину. Шапира увидел в этом шанс улучшить положение учреждения, столкнувшегося с сокращением бюджета, повысив при этом свой собственный престиж.



Не зная или не желая изучить возможности института, Нетаниягу согласился и назвал разработку BriLife национальной миссией, выделив на проект бюджет около 230 миллионов шекелей.



“Если мы будем работать достаточно быстро, с соответствующим бюджетом и с талантливыми людьми, которые у нас есть, Израиль и здесь будет впереди мира”, – сказал тогда Нетаниягу.



В декабре прошлого года, после того как Шапира ушел в отставку, его преемник Шмуэль Ицхаки объявил, что разработка вакцины ”не увенчалась успехом”. Критики заявили, что Шапира был уверен, что при скромном бюджете с 80 сотрудниками сможет опередить Merck – фармацевтическую компанию с оборотом, превышающем 48 миллиардов долларов. После фиаско Шапира сослался на “бюрократические причины” и заявил, что “вакцины Pfizer и Moderna не были такими успешными, как утверждалось”.



Государственный контролер в своем расследовании провала в Нес-Ционе пишет, что проект BriLife был закрыт без завершения разработки и производства вакцин и без их одобрения для использования на людях. Он заявляет, что аудит, проведенный еще в 2018 году, показал, что его оборудование устарело и не соответствует требованиям надлежащей производственной практики GMP.



“Выяснилось, что о состоянии производства в институте и его несоответствии действующим правилам было известно еще до начала пандемии, но Шапира все же решил производить вакцину”, – сообщил государственный контролер.



“Антикризисное управление требует принятия решений и быстрого выполнения действий в условиях стресса и неопределенности. В то же время актуальность не может быть оправданием недостатков, существовавших в период после февраля 2020 года, когда на институт была возложена задача развития”, – считает контролер.