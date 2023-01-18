



Израиль: Корзина лекарств расширится на 120 препаратов

В корзину лекарств в этом году, предоставленную четырьмя фондами здравоохранения Израиля, будет добавлено более 120 препаратов и технологий для примерно 350 000 человек на общую сумму в 650 миллионов шекелей.



Об этом сообщил общественный комитет по расширению корзины медицинских услуг.



Заявки от фармацевтических и медицинских технологических компаний на добавление их продукции составили несколько миллиардов шекелей.



Рекомендации рассылаются министрам здравоохранения и финансов, а также Национальному совету здравоохранения.



"Рекомендации, представленные мне сегодня, касаются всех граждан Израиля. Я горжусь тем, что расширение корзины лекарств в этом году стало самым большим в Израиле – на 650 миллионов шекелей. Благодаря этому в корзину в этом году вошли онкологические препараты, технологии профилактики и продукты для продления жизни", - сказал министр здравоохранения Арье Дери.



В корзину, в частности, вошли:



1. Профилактика и общественное здравоохранение: вакцинация против опоясывающего лишая для групп риска и лиц в возрасте 65 лет и старше, вакцина Превенар против легочных инфекций, очки для детей до 7 лет, расширение возрастных ограничений для скрининговых тестов во время беременности и многое другое.

2. Самые передовые в мире методы лечения онкологических больных: иммунотерапевтические препараты для рака молочной железы, почек, кожи и др., генетические тесты опухолей для подбора наилучшего лечения, препараты для лечения множественной миеломы, персонализированные препараты, передовые лекарства и многое другое.

3. Лечение хронических заболеваний: препараты для лечения сахарного диабета, нефрологии, неврологии, пульмонологии, кардиологии и многих других областей медицины. Различные технологии, в том числе: непрерывная гибридная система мониторинга сахара и инфузии инсулина — расширение возможностей для детей с юношеским диабетом, логопедическое лечение для людей, страдающих заиканием, лёгочная реабилитация и многое другое.