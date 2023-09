Использование интернета снижает риск развития деменции вдвое – исследование

Участники исследования, опубликованного в Journal of the American Geriatrics Society, пользовавшиеся интернетом от 6 минут до 2 часов в день, имели самый низкий риск развития деменции. Группа ученых проверила данные исследования Health and Retirement Study, в котором участвует национальная репрезентативная выборка взрослого населения США в возрасте 50 лет и старше.



Собирая данные с 2002 по 2018 год, они изучили 18 154 участника в возрасте от 50 до 65 лет. В течение нескольких лет отслеживалось использование интернета и снижение когнитивных способностей. Результаты показали, что около 65% участников регулярно пользовались интернетом, а 35% – нерегулярно.



За время исследования деменция развилась примерно у 5% участников, и именно на основе этих данных были получены результаты. Выяснилось, что у постоянных пользователей интернета вероятность развития деменции составляла 1,54%, а у нерегулярных – 10,45%.



"Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии цифрового разрыва в когнитивном здоровье взрослых пожилого возраста. В частности, у взрослых, регулярно пользующихся Интернетом, риск развития деменции был примерно в два раза ниже, чем у тех, кто им не пользуется, с поправкой на исходный уровень когнитивных функций, самоотбор по исходному уровню пользования Интернетом, самооценку здоровья и большое количество демографических характеристик", – резюмировали авторы исследования.