



COVID в Израиле: 823 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 680 394 человека.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения вечером, 26 октября.



Уточняется, что было выявлено 823 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 6 939 пациентов.



На сегодняшний день, 90 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 758 человек.