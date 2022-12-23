



COVID в Израиле: 1215 новых случаев

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 755 018 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 23 декабря.



Уточняется, что было выявлено 1215 новых случаев заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 12 384 пациента.



На сегодняшний день, 135 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 46 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 988 человек.