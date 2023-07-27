



Адская жара: в ВОЗ рассказали, как защитить себя и близких

В период рекордной жары необходимо соблюдать ряд правил, чтобы защитить от ее воздействия себя и своих близких, поскольку уровень смертности из-за такой погоды продолжает расти.



Директор Европейского регионального бюро ВОЗ д-р Ханс Клюге предоставил ряд рекомендаций, чтобы избежать самых серьезных последствий для здоровья.



Бдительность. В ВОЗ рекомендуют регулярно проверять прогноз погоды и прислушиваться к авторитетным источникам, рассказывающим о рисках для здоровья, связанных с погодой.



Спасение = тень. Клюге советует носить при себе прохладную воду, минимизировать пребывание на улице днем и снизить интенсивность напряженной деятельности в самое жаркое время дня. Более того, необходимо оставаться в тени и не забывать детей и животных в машинах.



Нет жаре в доме. Ночью рекомендовано открывать окна для охлаждения помещения. В течение дня стоит уменьшать тепловую нагрузку в помещении, используя жалюзи и выключив как можно больше электроустройств.



Бойкот кофеину и алкоголю. В жару нужно употреблять много жидкости, чтобы избежать обезвоживание. А от кофеина и алкоголя стоит отказаться, и как и от сладких напитков. Носить на себе нужно легкую и свободную одежду.



Одиночество - плохо. В ВОЗ призывают заботиться о здоровье одиноких друзей и соседей, поскольку уязвимые люди могут нуждаться в помощи.



При недомоганиях. Если начинается головокружение, слабость, сильная жажда или головная боль, экстренно переместиться в прохладное место, пить воду и измерять температуру. Если она остается высокой, нужно обратиться к медикам. При болезненных мышечных спазмах нужно переместиться в прохладное место и выпить раствор для пероральной регидратации, содержащий электролиты. Если тепловые судороги не проходят больше часа, обратиться к доктору.